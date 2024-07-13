Лечится у психиатра: что происходит с Медведевым

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора Дмитрий Медведев заявил, что России не выгодно ставить военные действия на паузу. Он призвал к захвату Украины. Заявления Медведева давно наводят экспертов на мысль, что у него проблемы с психическим здоровьем.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в разговоре с 24 Каналом озвучил, что устами Медведева говорит сам российский диктатор Путин. Тот позволить себе говорить о реальных планах России не может, потому что сразу получит предупреждение от Китая.

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С Медведевым работают психиатры

Осечкин уверен, то, о чем думает Путин, озвучивает, возможно, в состоянии алкогольного опьянения Медведев. По его словам, бывший президент России пережил несколько глубоких запоев, прошел длительное лечение, из-за чего психологически очень сильно изменился.

"С ним работают психиатры. Это не тот Медведев, которого мы знали в 2008 – 2011 годах. Это другой человек, над психикой которого работали специалисты. Не знаю, какие методы к нему применялись, очевидно, что мы видим альтер-эго. Сам Путин не может все озвучить, что думает, потому что ему поступит звонок от Си Цзинпина, который спросит зачем он дестабилизирует ситуацию", – заверил Осечкин.

Представители российской власти – людоеды

Основатель Gulagu.net озвучил, что российские власти хотят поработить свободный украинский народ, люди которого стремятся жить в Европе, в демократии. Однако Путин мыслит не в направлении того, как улучшить жизнь своего народа или других в мире, а только как попасть в историю.

Путин – исторический маньяк. Он хочет войти в учебники по истории, чтобы при нем территория России увеличивалась. Сейчас у власти в России людоеды, для них неважна человеческая жизнь, а только их политические амбиции,

– подытожил Осечкин.

Он отметил, что с российским диктатором надо бороться, как с человеком, который использует методы государственного терроризма. Условия, которые Путин выдвигает Украине для так называемого "перемирия", недопустимы для украинского государства. В частности, это касается демилитаризации. По мнению Осечкина, отказавшись от своей армии, Украина потеряет независимость, а через некоторое время Путин и Медведев в очередной раз нарушат международные обязательства относительно безопасности Украины.