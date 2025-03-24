Об этом 24 Каналу рассказала психолог Елена Шершнева, заметив, что тип личности президента за время войны только развился в лучшую сторону. Интересно, что на его ценности и решения влияет его отец.

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Психотип Зеленского

Психолог отметила, что президент Украины имеет гипертимный тип личности. Для него характерны оптимизм, повышенная энергичность и способность к эффективной коммуникации.

Есть подводные камни – склонность к импульсивным решениям, иногда переоценка собственных сил. Одна этот тип способен адаптироваться к различным обстоятельствам и быть эффективным при любых условиях,

– отметила Шершнева.

В течение полномасштабного вторжения психотип Зеленского развивался, ведь война его не сломала, а закалила. Он сразу адаптировался к ситуации, остался в Киеве и был решительно настроен, что говорит о внутренней силе.

Между тем его активные поездки на фронт к украинским защитникам свидетельствуют о его способности к эмпатии и искренних эмоций.

Видно, что эмоции Зеленского являются настоящими и искренними, он действительно проникается болью, которую видит вокруг. Это характерно для его типа,

– сказала психолог.

Шершнева добавила, что проанализировав множество интервью Зеленского можно сделать вывод, что в детстве он был близок с родителями. Именно теплые отношения с мамой и отцом в будущем формируют ценности человека.

В то же время из-за этого у личности может быть определенная зависимость от их мнения. В одном из интервью Зеленский признался, что всегда думает, что скажет его отец. Именно он является определенным моральным ориентиром для президента.

К слову, за время полномасштабного вторжения у Зеленского изменилась внешность и стиль одежды. Так, с 24 февраля 2022 года президент Украины начал меньше улыбаться, появились мешки под глазами и борода. Классический костюм он сменил на милитаристский стиль одежды.

Интересно, что в одном из интервью первая леди рассказала, что у Зеленского обострились некоторые черты характера. В частности, упрямство, целеустремленность, выносливость.