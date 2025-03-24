Про це 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова, зауваживши, що тип особистості президента за час війни лише розвинувся в кращу сторону. Цікаво, що на його цінності та рішення впливає його батько.

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Психотип Зеленського

Психологиня зауважила, що президент України має гіпертимний тип особистості. Для нього характерні оптимізм, підвищена енергійність та здатність до ефективної комунікації.

Є підводні камені – схильність до імпульсивних рішень, інколи переоцінка власних сил. Одна цей тип здатний адаптуватись до різних обставин та бути ефективним за будь-яких умов,

– наголосила Шершньова.

Протягом повномасштабного вторгнення психотип Зеленського розвивався, адже війна його не зламала, а загартувала. Він одразу адаптувався до ситуації, залишився в Києві та був рішуче налаштований, що говорить про внутрішню силу.

Тим часом його активні поїздки на фронт до українських захисників свідчать про його здатність до емпатії та щирих емоцій.

Видно, що емоції Зеленського є справжніми та щирими, він дійсно проникається болем, який бачить навколо. Це характерно для його типу,

– сказала психологиня.

Шершньова додала, що проаналізувавши безліч інтерв'ю Зеленського можна зробити висновок, що в дитинстві він був близький з батьками. Саме теплі відносини з мамою та батьком в майбутньому формують цінності людини.

Водночас через це в особистості може бути певна залежність від їхньої думки. В одному з інтерв'ю Зеленський зізнався, що завжди думає, що скаже його батько. Саме він є певним моральним орієнтиром для президента.

До слова, за час повномасштабного вторгнення в Зеленського змінилась зовнішність та стиль одягу. Так, з 24 лютого 2022 року президент України почав менше усміхатись, з'явились мішки під очима та борода. Класичний костюм він змінив на мілітарний стиль одягу.

Цікаво, що в одному з інтерв'ю перша леді розповіла, що у Зеленського загострилися деякі риси характеру. Зокрема, впертість, цілеспрямованість, витривалість.