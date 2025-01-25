До Дня народження українського лідера 24 Канал зробив підбірку фото, як змінився Володимир Зеленський з 2019 до січня 2025 року.

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Як змінився Володимир Зеленський

Весна 2019 року. Чи не перше, що впадає в очі на фото Володимира Зеленського на початку його каденції, – те, що президент часто посміхався. Зокрема, під час інавгурації 20 травня.

Інавгурація Зеленського / Фото ОП

Пресконференція 20 травня 2020 року / Фото ОП

Однак, згодом це змінилося. Так, у квітні 2021 Руслан Стефанчук зауважив, що Зеленський почав менше посміхатися.

Він направду став президентом України. За цей час Володимир Зеленський змінився дуже. І мені здається, що, на превеликий жаль, він почав менше посміхатися,

– зазначав тоді ще віцеспікер Верховної Ради.

Додав, на це вплинула пандемія коронавірусу та активізація російської агресії.

Зеленський у листопаді 2021 року / Фото ОП

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. На оприлюдненому фото помітне занепокоєння.

Розмова Зеленського з Макроном 19 лютого 2022 року / Фото з твітера президента

Зауважимо, що з першого дня повномасштабної війни Росії проти України Володимир Зеленський щодня записує звернення до нашого народу. Уже тоді, на відео ввечері 24 лютого 2022 року, була помітна втома.

Звернення Зеленського ввечері 22 лютого 2022 року / Фото ОП

З кожним днем вона лише наростала. З'явилися мішки під очима. Також президент запустив бороду.

На початку квітня 2022 Зеленський відвідав Бучу, де російські війська під час окупації скоювали масові й жорстокі вбивства цивільних жителів. Від побаченого президент не зміг стримати емоцій.

Зеленський у Бучі у квітні 2022 року / Фото AFP / Getty Images

Примітно, що від початку повномасштабної війни Зеленський більше не одягав класичних костюмів. Їх замінив на мілітарний стиль одягу. В одному з інтерв'ю у 2023 році пояснив, чому відмовився від костюмів.

Це було зручніше і зрозуміліше для людей. Адже це війна, і дуже дивно, коли війна, а ти у костюмі,

– зазначив Зеленський.

Також додав, що повернеться до класичного костюма після нашої перемоги.

Так штани кольору хакі, футболки та світшоти з тризубом стали невіддільною частиною образу президента. У такому одязі Зеленський з'являвся на офіційних зустрічах зі світовими лідерами, зокрема, Джо Байденом у Білому домі.

Зустріч Зеленського з Байденом у грудні 2022 року / Фото ОП

До речі, цей візит президента України до США назвали безпрецедентним, історичним і таким, що надихає. Конгрес аплодував Володимиру Зеленському стоячи.

Легендарний виступ Зеленського у Конгресі США 22 грудня 2022 року / Фото ОП

Зеленський у Конгресі США / Фото ОП

8 липня 2023 року в Україну повернули 5 командирів "Азову", які перебували в Туреччині після обміну полоненими 21 вересня 2022 року. Президент зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

"Редіс" і Зеленський у липні 2023 року / Фото ОП

До речі, в одному з інтерв'ю перша леді розповіла, що у Володимира Зеленського загострилися деякі риси характеру. Зокрема, впертість, цілеспрямованість, витривалість. Також поділилася, що її чоловік став більш сентиментальним у якихось простих речах.

Коли тобі не вистачає дуже простих для нормальної людини речей, спілкування зі своєю родиною, з дітьми, коли ти це маєш, ти дуже це цінуєш. Тому його можна потішити зараз будь-якою дрібничкою, такою, щоб пов'язана була з дітьми. Надіслати йому фотографію сина або переповісти, що сказала донька. І його це зараз дуже емоційно торкається. Раніше таким чутливим він не був до цього,

– наголосила Олена Зеленська.



Зеленський в дитячій лікарні "Охматдит" у липні 2024 року після ракетного удару Росії / Скриншот з відео

У липні 2024 журналісти Reuters писали, як війна змінила Володимира Зеленського. Зазначали, що поговорили з 8 чинними на той час і вже колишніми українськими та іноземними чиновниками, які працювали з ним, а також кількома друзями та колегами з його минулого.

Вони малюють портрет лідера, який став жорсткішим і рішучішим, менш терпимим до помилок,

– зазначило агентство.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков розповів, що "це режим, позбавлений сну". Сам Зеленський навесні 2022 року розповідав, що спить близько 5 годин на добу.

До речі, під час повномасштабної війни президент частково втратив зір. Доводилося дуже багато працювати, коли повного світла не було, адже охорона забороняла використовувати яскравість.

Я втратив зір, це фізично, а, навпаки, вважаю, що я людей бачу,

– наголосив президент.

Також поділився, що не використовує лінзи. Однак, читати доводиться в окулярах.

Під час повномасштабної війни в Зеленського погіршився зір / Фото ОП

Останнє фото нашої підбірки зроблене 24 січня 2025 року. Це звернення Володимира Зеленського за 1066 день повномасштабної війни. Неможливо не помітити, як він змінився.

Звернення Зеленського за 24 січня / Фото ОП