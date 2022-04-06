Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk. Попри обґрунтоване небажання розмовляти на тему сім'ї, він з радістю поділився деякими моментами особистого графіка під час війни.

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Зеленський розповів про час сну в умовах війни

Президент зауважив, що на сон знаходить близько 5 годин на добу.

Щодо того скільки я сплю. Для мене найважливіше, щоб я був адекватним, і тому для сну знаходжу час – годин 5 виходить,

– сказав він.

Крім того, він поділився з інтерв'юеркою інформацією, що може задрімати під час деяких зустрічей.

Іноді я з відкритими очима можу дивитися на людину і з відкритими очима трішки відпочивати в цей момент. Трохи дрімаю в цей час,

– додав Зеленський.

Раніше Михайло Подоляк розповідав, що президент спить мало, оскільки постійно перебуває на зв’язку із міжнародними лідерами.