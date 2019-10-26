Птица в роминге: из-за орлицы российские ученые влезли в долги

Российские орнитологи с помощью передатчиков изучали маршруты миграции птиц, чтобы защищать их от опасностей. Однако, одна птичка полетела на зимовку необычным маршрутом.

Орлица Мин провела лето она в Казахстане – вне зоны действия мобильных операторов, сообщает орнитолог Елена Шнайдер в своем телеграмм-канале "Экспедиционные картинки".

Эффектное видео: В Канаде два медведя устроили драку прямо на дороге

Поэтому информация о ее летних местах пребывания осталась неотправленной. Впоследствии орлица прилетела в Иран и оттуда все сообщения стали отправляться через роуминг.

Таким образом она использовала весь годовой бюджет экспедиции. Как отметила Шнайдер, в пределах России такие сообщения стоят 2 рубля, в то время как из Ирана – аж 49.

Выяснилось, что ежедневно орлица "отправляет" смс на 7000 рублей (почти 3000 гривен – 24 канал). Так сибирские орнитологи влезли в немалые долги, им даже пришлось взять кредит.

Чтобы собрать средства, потраченные орлицей, ученые запустили акцию "Забрось орлу на мобилку". А сотовый оператор, сим-карта которого привязана к птице, пообещал списать старый долг и предоставить орлам льготы.