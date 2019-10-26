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      Птах у ромінгу: через орлицю російські вчені влізли у борги

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      Орлиця Мін (червоний маршрут) завдала клопоту російським вченим
      Орлиця Мін (червоний маршрут) завдала клопоту російським вченим / Соцмережі

      Російські орнітологи за допомогою передавачів вивчали маршрути міграції птахів, аби захищати їх від небезпек. Однак, одна пташка полетіла на зимівлю незвичайним маршрутом.

      Орлиця Мін провела літо у Казахстані – поза зоною дії мобільних операторів, повідомляє орнітологиня Олена Шнайдер у своєму телеграм-каналі "Экспедиционные картинки".

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      Тож інформація про її літні місця перебування залишилася невідправленою. Згодом орлиця прилетіла в Іран і звідти всі повідомлення почали відправлятися через роумінг.

      Таким чином вона використала увесь річний бюджет експедиції. Як зазначила Шнайдер, в межах Росії такі повідомлення коштують 2 рублі, в той час як з Ірану – аж 49.

      З'ясувалося, що щодня орлиця "відправляє" смс на 7000 рублів (майже 3000 гривень – 24 канал). Так сибірські орнітологи влізли в немалі борги, їм навіть довелося взяти кредит.

      Щоб зібрати кошти, витрачені орлицею, вчені запустили акцію "Закинь орлу на мобілку". А стільниковий оператор, сім-карта якого прив'язана до птаха, пообіцяв списати старий борг та надати орлам пільги.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Іран Курйозні новини Світ тварин
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