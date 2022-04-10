На птицефабрике в Чернобаевке погибло 4 миллиона кур, – СМИ

На птицефабрике в Чернобаевке погибли 4 миллиона кур. По информации СМИ, это произошло из-за того, что оккупанты вывели из строя местную электростанцию.

Речь идет о крупнейшей в Европе птицефабрике. Чернобаевка расположена на той территории Херсонской области, которая оккупирована россиянами.

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Отключилась система кормления птиц

Из-за того, что на предприятии не было электроэнергии, выключилась и автоматизированная система кормления кур, рассказал руководитель предприятия Андрей Чирков. Рабочие птицефабрики не опускали рук, пытаясь привезти корм.

Однако машины с грузами постоянно попадали под вражеские обстрелы. Чтобы сохранить людям жизнь, эти попытки решили остановить. Так что кормить кур было некому.

90 тысяч кур пришлось раздать

Осталось только 90 тысяч кур, которых решили раздать местным жителям и сотрудникам, также часть из них попала на соседние фермы. Также отдали желающим более 1,4 миллиона яиц. Что касается мертвых птиц, то работники их закопали, при этом пытаясь защитить подземные воды от загрязнения.

Россияне обокрали предприятие

На фабрику россияне пришли еще 26 февраля, под дулом пулемета сотрудники отдали ключи. Оккупанты вынесли почти всю технику и личное имущество работников.

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