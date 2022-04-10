Мовиться про найбільшу в Європі птахофабрику. Чорнобаївка розташована на тій території Херсонської області, яка окупована росіянами.

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Відключилась система годівлі птахів

Через те, що на підприємстві не було електроенергії, вимкнулась і автоматизована система годівлі курей, розповів керівник підприємства Андрій Чирков. Робітники птахофабрики не опускали рук, намагаючись привезти корм.

Проте машини з вантажами постійно потрапляли під ворожі обстріли. Аби зберегти людям життя, ці спроби вирішили зупинити. Отож годувати курей було нікому.

90 тисяч курей довелось роздати

Залишилось лише 90 тисяч курей, які вирішили роздати місцевим мешканцям та співробітникам, також частина з них потрапила на сусідні ферми. Також віддали охочим понад 1,4 мільйона яєць. Щодо мертвих птахів, то працівники їх закопали, при цьому намагаючись захистити підземні води від забруднення.

Росіяни обікрали підприємство

На фабрику росіяни прийшли ще 26 лютого, під дулом кулемета співробітники віддали ключі. Окупанти винесли майже всю техніку та особисте майно працівників.

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