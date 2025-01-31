Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого. У двух птиц отобрали биоматериал для исследования, у одной из них обнаружили РНК-содержащий вирус гриппа.

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Где ввели карантин

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Шептицкой РГА решила ввести карантин на прибрежной территории поймы реки Западный Буг. Ограничения будут действовать около 3 недель.

Угрожающую зону определено в радиусе 3 километров, она охватывает населенные пункты Бендюги и Волсвин. Специалисты будут осуществлять надзор за птицей на фермах и хозяйствах в зоне наблюдения радиусом не менее 10 километров.

Для выявления случаев гибели птицы и информирования населения о мерах профилактики болезни будут проводить также подворные обходы.

Что известно о птичьем гриппе

Справка: птичий грипп – это вирусное заболевание, которое может поражать птиц, людей и некоторых животных. Чаще всего переносчиками являются перелетные птицы, а контакт с больными или погибшими птицами может быть опасным.

Чтобы обезопасить себя от птичьего гриппа, стоит:

избегать контакта с дикой или домашней птицей без необходимости;

не касаться мертвой птицы, не пытаться самостоятельно ее похоронить или переместить;

тщательно вымыть руки с мылом и принять душ, если все же коснулись птицы;

в случае обнаружения больной или погибшей птицы немедленно сообщить в ветеринарную службу или местную администрацию.

Недавно 24 Канал писал – птичий грипп H5N1 может стать одной из самых больших угроз для человечества в 2025 году из-за возможности мутаций, которые позволят ему передаваться между людьми.