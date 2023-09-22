Об уничтожении российского беспилотника сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, дрон был сбит в небе над Днепропетровской областью.
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Беспилотник обезвредили в небе
"Минус вражеский беспилотник. Еще одна "птичка" агрессора долеталась. Наши защитники сбили ее в небе над областью", – написал Лысак.
В то же время руководитель Днепропетровской ОВА не уточнил, какой тип беспилотника был сбит. В частности, неизвестно, был ли это ударный дрон, или разведывательный.
Также информацию о сбитии дрона над Днепропетровской областью пока не комментировали украинские военные.
Предыдущие атаки России в Днепропетровской области
- Днепропетровская область регулярно страдает от ударов российских военных. Оккупанты атакуют регион из разных типов вооружения. Россияне применяют разные ракеты, артиллерию и дроны-камикадзе.
- Так, вечером 20 сентября защитники Воздушного командования "Восток" обезвредили в Днепропетровской области два российских дрона.
- Ночью 19 сентября российские военные атаковали Кривой Рог. Из-за попадания занялось многоэтажное здание.
- Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов. Также утром украинские военные обезвредили в Днепропетровской области вражеский дрон.
- Ночью 14 сентября во время одной из многочисленных массированных атак России над Днепропетровской областью удалось сбить 3 вражеских беспилотника.
- Однако обломки частично разрушили частный дом в Никопольском районе. Известно о повреждении еще 6 домов, 8 хозяйственных построек и 3 авто.