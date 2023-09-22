Про знищення російського безпілотника повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, дрон було збито в небі над Дніпропетровською областю.

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Безпілотник знешкодили в небі

"Мінус ворожий безпілотник. Ще одна "пташка" агресора доліталася. Наші захисники збили її в небі над областю", – написав Лисак.

Водночас керівник Дніпропетровської ОВА не уточнив, який тип безпілотника було збито. Зокрема, не відомо, чи це був ударний дрон, чи розвідувальний.

Також інформацію про збиття дрона над Дніпропетровською областю поки не коментували українські військові.

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