Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів деталі нічної атаки. У її ході ППО вдалося вбити 17 "Шахедів" з 22 запущених ударних БпЛА.

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Відомо про влучання по Україні

Юрій Ігнат наголосив, що, на жаль, не вдалося вбити всі 100% дронів, які летіли в Україну. По території країни є певні влучання, про які будуть говорити місцеві військові адміністрації. Певну інформацію може використати ворог, тому результати терору публікуватимуться поступово.

Речник додав, що росіяни використовують передбачувану тактику. Повітряні Сили майже нічого не змінюють у ранковому звіті. Окупанти використовують для терору 20 – 30 БпЛА, а ЗСУ збивають приблизно один і той же відсоток дронів.

Наразі відомо про влучання та падіння уламків у Сумській та Дніпропетровській області. Росіяни вдарили по цивільних об'єктах.

Близько 21:30 російські БпЛА атакували Сумщину. У ході атаки дрони-камікадзе "Шахед" влучили у цивільний об'єкт. Росіяни вщент зруйнували магазин у Юнаківській громаді. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У Сумській області дощенту згорів магазин / Сумська обласна прокуратура

Над Дніпропетровської областю вночі вдалося збити 3 ворожі безпілотники. Однак уламки частково зруйнували приватний будинок на Нікопольщині. Відомо про пошкодження ще 6 домівок, 8 господарських споруд та 3 авто. Окрім цього виникло загоряння сухої трави, яке вже ліквідували пожежники.

Росіяни пошкодили декілька приватних домівок / Дніпропетровська ОВА

Окрім атаки "Шахедами", ворог тероризував мирне населення з важкої артилерії та "Граду". Під ударом опинилася Марганецька громада. Надзвичайники обстежують територію та з'ясовують наслідки атак.

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