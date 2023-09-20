У середу ввечері, 20 вересня, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про успішну роботу нашої протиповітряної оборони в регіону. Власне, було збито два російські безпілотники під час повітряної тривоги.
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Збиття ворожих БпЛА над Дніпропетровщиною
Зазначимо, що до цього причетні саме захисники неба з Повітряного командування "Схід".
І ще одна новина. Цього разу – втішна. Сьогодні надвечір (20 вересня – 24 Канал) захисники із ПвК "Схід" відмінусували ворожі безпілотники. Збили над областю 2 БпЛА. Дякую вартовим неба,
– написав Лисак.
Зауважимо, що перед цим Лисак інформував про атаку на Нікопольщину, Червоногригорівську громаду та місто Марганець у Дніпропетровській області.
Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Руйнувань зазнала й нежитлова будівля.
Окрім того, було уражено енергетичний об'єкт та лінії електропередач, через що без світла залишилась одна тисяча родин.
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Згадаємо, що не так давно в Повітряних силах коментували застосування ворогом дронів-камікадзе типу "Шахед".
Як зазначив речник Юрій Ігнат, вочевидь, окупанти надалі атакуватимуть безпілотниками українські міста.
Якщо їм вдасться отримати більше дронів, то обстрілів буде більше. Водночас Україні слід нарощувати ППО.