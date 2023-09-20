У жодному разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
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Тривоги почали ширитися країною
Відбій повітряної тривоги оголосили для Одеської, Миколаївської та Херсонської області.
У моніторингових пабліках повідомили, що загроза ракетних пусків лишається для областей, де оголосили повітряну тривогу. Проте пусків ракет "Калібр" поки не фіксують.
Активна робота РЕБ (хибні цілі) з Півдня. Загроза реальних пусків лишається,
– мовиться у повідомленні.
Повітряну тривогу оголосили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. У Повітряних силах повідомили, що там є загроза застосування балістичного озброєння.
У низці областей оголосили повітряну тривогу
Після 17:00 у низці центральних та південних областей почали лунати сирени. Через чергову загрозу ворожого обстрілу повітряну тривогу оголосили у:
- Вінницькій області,
- Черкаській області,
- Кіровоградській області,
- Миколаївській області,
- Одеській області,
- Дніпропетровській області,
- Херсонській області,
- Запорізькій області,
- Донецькій області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 533 дні,
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 202 року, тобто вже 283 дні.
Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза застосування ракетного озброєння з акваторії Чорного моря!
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У Силах оборони Півдня повідомили, що надвечір ворог вивів в Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій – малий ракетний корабель "Циклон", який може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".
"Рівень ракетної загрози залишається високим. За сигналом повітряної тривоги не зволікаючи переходьте в укриття. Попереджені – отже озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно. Бережіть себе так, як Сили оборони бережуть Україну!" – мовиться у повідомленні.
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Росія била по Україні 19 вересня: коротко
- Близько 3:39 19 вересня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що для Львівської області є загроза удару дронами-камікадзе. Атака була тривалою – перші вибухи в Львові почули приблизно о 4 ранку, а через 2 години в області оголосили про відбій тривоги.
- Вранці над Дніпропетровщиною наші захисники збили ворожий безпілотник. Своєю чергою, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони вночі було знищено 10 ударних дронів типу Shahed-136/131.
- Також російські терористи вдарили 4 ракетами по Слов'янську. На щастя, ця атака минула без жертв.