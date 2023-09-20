У жодному разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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Тривоги почали ширитися країною

18:01, 20 вересня Відбій повітряної тривоги оголосили для Одеської, Миколаївської та Херсонської області.

17:53, 20 вересня У моніторингових пабліках повідомили, що загроза ракетних пусків лишається для областей, де оголосили повітряну тривогу. Проте пусків ракет "Калібр" поки не фіксують. Активна робота РЕБ (хибні цілі) з Півдня. Загроза реальних пусків лишається,

– мовиться у повідомленні.

17:36, 20 вересня Повітряну тривогу оголосили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. У Повітряних силах повідомили, що там є загроза застосування балістичного озброєння.

У низці областей оголосили повітряну тривогу

Після 17:00 у низці центральних та південних областей почали лунати сирени. Через чергову загрозу ворожого обстрілу повітряну тривогу оголосили у:

Вінницькій області,

Черкаській області,

Кіровоградській області,

Миколаївській області,

Одеській області,

Дніпропетровській області,

Херсонській області,

Запорізькій області,

Донецькій області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 533 дні,

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 202 року, тобто вже 283 дні.

Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза застосування ракетного озброєння з акваторії Чорного моря!

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У Силах оборони Півдня повідомили, що надвечір ворог вивів в Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій – малий ракетний корабель "Циклон", який може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається високим. За сигналом повітряної тривоги не зволікаючи переходьте в укриття. Попереджені – отже озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно. Бережіть себе так, як Сили оборони бережуть Україну!" – мовиться у повідомленні.

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