Ни в коем случае не игнорируйте сообщение о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.
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Тревоги начали распространяться по стране
Отбой воздушной тревоги был объявлен для Одесской, Николаевской и Херсонской области.
В мониторинговых пабликах сообщили, что угроза ракетных пусков остается в областях, где объявили воздушную тревогу. Однако пусков ракет "Калибр" пока не фиксируют.
Активная работа РЭБ (ложные цели) с Юга. Угроза реальных пусков остается,
– говорится в сообщении.
Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В Воздушных силах сообщили, что там есть угроза применения баллистического вооружения.
В ряде областей объявили воздушную тревогу
После 17:00 в ряде центральных и южных областей начали раздаваться сирены. Из-за очередной угрозы вражеского обстрела воздушную тревогу объявили в:
- Винницкой области,
- Черкасской области,
- Кировоградской области,
- Николаевской области,
- Одесской области,
- Днепропетровской области,
- Херсонской области,
- Запорожской области,
- Донецкая область.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 533 дня,
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 202 года, то есть уже 283 дня.
Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза применения ракетного вооружения из акватории Черного моря!
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В Силах обороны Юга сообщили, что к вечеру враг вывел в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель – малый ракетный корабль "Циклон", который может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр".
"Уровень ракетной угрозы остается высоким. По сигналу воздушной тревоги не медля переходите в укрытие. Предупреждены – значит вооружены. Не паникуем, а реагируем: оперативно и грамотно. Берегите себя так, как Силы обороны берегут Украину!" – говорится в сообщении.
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Россия била по Украине 19 сентября: коротко
- Около 3:39 19 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили, что для Львовской области угроза удара дронами-камикадзе. Атака была продолжительной – первые взрывы во Львове услышали примерно в 4 утра, а через 2 часа в области объявили об отбое тревоги.
- Утром над Днепропетровской наши защитники сбили вражеский беспилотник. В свою очередь, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны ночью было уничтожено 10 ударных дронов типа Shahed-136/131.
- Также российские террористы ударили четырьмя ракетами по Славянску. К счастью, эта атака прошла без жертв.