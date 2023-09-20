Ни в коем случае не игнорируйте сообщение о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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Тревоги начали распространяться по стране

18:01, 20 сентября Отбой воздушной тревоги был объявлен для Одесской, Николаевской и Херсонской области.

17:53, 20 сентября В мониторинговых пабликах сообщили, что угроза ракетных пусков остается в областях, где объявили воздушную тревогу. Однако пусков ракет "Калибр" пока не фиксируют. Активная работа РЭБ (ложные цели) с Юга. Угроза реальных пусков остается,

– говорится в сообщении.

17:36, 20 сентября Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В Воздушных силах сообщили, что там есть угроза применения баллистического вооружения.

В ряде областей объявили воздушную тревогу

После 17:00 в ряде центральных и южных областей начали раздаваться сирены. Из-за очередной угрозы вражеского обстрела воздушную тревогу объявили в:

Винницкой области,

Черкасской области,

Кировоградской области,

Николаевской области,

Одесской области,

Днепропетровской области,

Херсонской области,

Запорожской области,

Донецкая область.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 533 дня,

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 202 года, то есть уже 283 дня.

Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза применения ракетного вооружения из акватории Черного моря!

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Силах обороны Юга сообщили, что к вечеру враг вывел в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель – малый ракетный корабль "Циклон", который может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы остается высоким. По сигналу воздушной тревоги не медля переходите в укрытие. Предупреждены – значит вооружены. Не паникуем, а реагируем: оперативно и грамотно. Берегите себя так, как Силы обороны берегут Украину!" – говорится в сообщении.

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