Однако впоследствии командир группы Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что подразделение "Птицы Мадяра" в составе новой спецроты ударных беспилотных авиационных комплексов переместилось и продолжает выполнение боевых задач на новом ответственном участке. При этом происходит и доукомплектация личного состава.

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Оккупанты признали "Птиц Мадяра" опасными

Он подчеркнул, что военные продолжают служить и приближать победу Украины.

Не увели, не убили, не вернули и не в отпусках. Продолжаем детоксикацию червей, и будем делать это до самой Победы,

– сказал он.

После этого россияне неделю пытались угадать, где находится тактическая группа аэроразведки. Предполагали даже, что "Птицы Мадяра" находятся на Авдеевском направлении и призывали со страха там усилить подразделения. А еще – назвали наших защитников "опасными парнями".



Оккупанты боятся "Птиц Мадяра" / Скриншот

"Птицы Мадяра" продолжают уничтожать вражескую технику

Поэтому 12 марта Роберт "Мадьяр" Бровди снова вышел на связь и посмеивался над догадками с болот.

Все спокойно, все круто. Работаем. Не дадите нам немного тишины подержать, начинаете сразу теории разные… Сегодня главный мейнстрим псарня выдала. Орки назвали "опасным парнями",

– посмеялся "Мадяр".

Также в видео он передал эти слухи своим собратьям и спросил, что они сейчас делают на самом деле. Как выяснилось, они загоняли в ловушку вражеский танк. А на шутку, случайно ли не игрушечный, с улыбкой ответили, что сейчас будет игрушечным.

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Вывод тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" из Бахмута: коротко