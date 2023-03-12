Однако впоследствии командир группы Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что подразделение "Птицы Мадяра" в составе новой спецроты ударных беспилотных авиационных комплексов переместилось и продолжает выполнение боевых задач на новом ответственном участке. При этом происходит и доукомплектация личного состава.
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Оккупанты признали "Птиц Мадяра" опасными
Он подчеркнул, что военные продолжают служить и приближать победу Украины.
Не увели, не убили, не вернули и не в отпусках. Продолжаем детоксикацию червей, и будем делать это до самой Победы,
– сказал он.
После этого россияне неделю пытались угадать, где находится тактическая группа аэроразведки. Предполагали даже, что "Птицы Мадяра" находятся на Авдеевском направлении и призывали со страха там усилить подразделения. А еще – назвали наших защитников "опасными парнями".
Оккупанты боятся "Птиц Мадяра" / Скриншот
"Птицы Мадяра" продолжают уничтожать вражескую технику
Поэтому 12 марта Роберт "Мадьяр" Бровди снова вышел на связь и посмеивался над догадками с болот.
Все спокойно, все круто. Работаем. Не дадите нам немного тишины подержать, начинаете сразу теории разные… Сегодня главный мейнстрим псарня выдала. Орки назвали "опасным парнями",
– посмеялся "Мадяр".
Также в видео он передал эти слухи своим собратьям и спросил, что они сейчас делают на самом деле. Как выяснилось, они загоняли в ловушку вражеский танк. А на шутку, случайно ли не игрушечный, с улыбкой ответили, что сейчас будет игрушечным.
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Вывод тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" из Бахмута: коротко
- О выводе "Птиц Мадяра" из Бахмута до нового места боевых действий стало известно 2 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал командир группы Роберт Бровди.
- Почему защитники получили такой приказ, "Мадяр" не сообщил. Он подчеркнул, что прежде всего военный, а потому не будет комментировать приказов командования обороны Бахмута.
- В тот же день Генштаб ВСУ и оперативное командование "Восток" не комментировали информацию об отзыве подразделения воздушной разведки из Бахмута.