Однак згодом командир групи Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що підрозділ "Птахи Мадяра" у складі новоствореної спецроти ударних безпілотних авіаційних комплексів перемістився та продовжує виконання бойових задач на новій відповідальній ділянці. Разом з цим відбувається й доукомплектація особового складу

Варте уваги Українські десантники вирівняли ситуацію, – полковник про стягування резервів у Бахмут

Окупанти визнали "Птахів Мадяра" небезпечними

Він підкреслив, що військові продовжують служити та наближати перемогу України.

Не відвели, не вбили, не повернули і не у відпустках. Продовжуємо детоксикацію хробаків, і робитимемо це до самої Перемоги,

– сказав він.

Після цього росіяни тиждень намагалися вгадати, де перебуває тактична група аеророзвідки. Припускали навіть, що "Птахи Мадяра" перебувають на Авдіївському напрямку та закликали зі страху там посилити підрозділи. А ще – назвали наших захисників "небезпечними хлопцями".



Окупанти бояться "Птахів Мадяра" / Скриншот

"Птахи Мадяра" продовжують знищувати ворожу техніку

Тож 12 березня Роберт "Мадяр" Бровді знову вийшов на зв'язок та покепкував зі здогадів з боліт.

Все спокійно, все круто. Працюємо. Не дасте нам трохи тиші потримати, починаєте одразу теорії різні… Сьогодні головний мейнстрім псарня видала. Орки назвали "небезпечним хлопцями",

– посміявся "Мадяр".

Також у відео він передав ці чутки своїм побратимам та спитав їх, що вони зараз роблять насправді. Як з'ясувалося, вони заганяли у пастку ворожий танк. А на жарт, чи, бува, не іграшковий, з посмішкою відповіли, що зараз буде іграшковим.

"Птахи Мадяра" знищують ворогів: відео

Вивід тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" з Бахмута: коротко