Что такое ПТСР: симптомы и лечение посттравматического стрессового расстройства

Полномасштабная война несет серьезные угрозы психологическому здоровью населения. Согласно результатам опроса Минздрава, более 90% украинцев имели хотя бы один из симптомов ПТСР. По прогнозам министерства, более 800 тысяч человек могут иметь психическое расстройство умеренной или тяжелой степени.

15,7 миллиона украинцев могут нуждаться в психологической помощи из-за полномасштабного вторжения. Так что такое ПТСР, как его распознать и когда следует обращаться к медикам, рассказываем дальше.

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Симптомы ПТСР

Национальный институт ментального здоровья США определяет посттравматическое стрессовое расстройство как реакцию организма человека на травматическое событие, что может перерасти в хроническое нарушение психического состояния.

По данным Минздрава, около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. Чаще всего этим синдромом могут страдать ветераны войны, гражданские в зоне боевых действий, пленные и жертвы пыток, жертвы или свидетели разного рода насилия, люди, пережившие травлю и так далее. ПТСР может развиться вне зависимости от возраста.

Его симптомы обычно появляются в течение трех месяцев после травматического события, однако могут возникнуть и позже. Часто это расстройство может сопровождаться сопутствующими состояниями, такими как депрессия, употребление психоактивных веществ или одно или несколько тревожных расстройств.

Чтобы соответствовать критериям посттравматического стрессового расстройства, человек должен иметь симптомы дольше 1 месяца, и симптомы должны быть достаточно серьезными, чтобы мешать аспектам повседневной жизни, таким как отношения или работа. Симптомы также не должны быть связаны с приемом лекарства, употреблением психоактивных веществ или другим заболеванием,

– отмечают специалисты института ментального здоровья.

Врач-психиатр Первого территориально медицинского объединения Львова Назарий Желем рассказал, что по новой классификации симптомы могут развиться не только у людей, непосредственно переживших травматическое событие, но и у тех, кто стал его свидетелем. В общем, медик выделил три группы симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии расстройства.

Симптомы избегания. Речь идет о случаях, когда человек избегает любых разговоров или событий, напоминающих ему о пережитой травме.

"Человек, имеющий тревогу или депрессию, он придет и расскажет вам об этом. Зато человек, переживший какое-то тяжелое событие, он не хочет об этом говорить. Поэтому военные, например, не очень любят разговаривать с гражданскими или врачами о пережитых травматических событиях ", – акцентирует Назарий Желем.

Причиной того, что человек не хочет открыто говорить о травматическом опыте, отмечает врач, может быть вторая группа симптомов ПТСР – флешбеки или симптомы повторного переживания. Эти симптомы характеризуются тем, что если человек вспомнит о событии или увидит что-то, что о нем напомнит, он может буквально снова пережить эти события.

Если военного так без подготовки расспрашивать о взрывах или смерти, которые он видел, то у него эта картинка может возникнуть перед глазами. У нас были военные, которые слышали громкий звук с улицы и буквально могли видеть перед собой вражеских военных, они были дезориентированы и эмоционально возвращались в то событие, которое их травмировало,

– рассказывает врач.

К третьей группе относятся симптомы повышенной возбудимости или активности нервной системы. Часто эти симптомы у травмированных могут замечать их родные и близкие. По словам врача, на эти симптомы часто жалуются партнеры военных, которые замечают, что супруги стали более агрессивными, раздражительными, которым они не могли быть раньше.

Как лечат ПТСР

Первый этап развития ПТСР может сопровождаться ночными кошмарами, разговором во сне, тахикардией, ведь часто это самое травматическое событие человек может переживать во время сна.

Медики отмечают, что даже на первый взгляд не сильно травматическое событие может повлечь за собой ПТСР. Например, у переселенцев, переживших обстрел, он может развиться за несколько месяцев.

Прежде всего, на изменения в поведении человека могут обращать внимание близкие и родные и предлагать помощь. Именно они должны убедить такого человека, что он не сумасшедший и посоветовать обратиться к специалисту. Ведь человек очень часто может не ощущать в себе очевидных изменений или не понимать, что с ним происходит.

По словам Назария Желема, в Украине забота о собственном психическом здоровье у большинства людей вызывает страх и является скорее исключениями, чем нормой. Однако львовский психиатр Ростислав Гривул все же отмечает, что количество людей, которые обращаются к специалистам с жалобами на тревожные расстройства за полтора года полномасштабной войны, значительно возросло. Кстати, речь идет не только о военных, но и о гражданских, однако утверждает, что популяризации психического здоровья на уровне государства недостаточно, а специалистов, умеющих работать с травмами, не хватает.

Основным методом лечения посттравматического стрессового расстройства является психотерапия. К медикаментозному лечению специалисты прибегают как к второстепенному методу.

К психиатру может обратиться любой человек без направления, однако стационарное лечение не всегда улучшает течение заболевания. Если человек может быть дома с родными, в близком окружении, то лучше быть дома, приходить, например, на сеансы психотерапии, принимать лекарства, консультироваться у психиатра, но быть дома,

– рассказывает Назарий Желем.

Он отмечает, что сейчас в Украине трудно говорить об эффективности лечения ПТСР, поскольку речь идет о посте, то есть после травматических расстройств. Трудно говорить с пациентом о после травмы, когда война продолжается. Сейчас врачи классифицируют возникающую у украинцев ПТСР как комплексную. Эта разновидность еще недостаточно описана специалистами.

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Куда обращаться за помощью

В 2022 году Минздрав провел первое крупное с начала полномасштабной войны исследование психологического состояния населения. 40% опрошенных стали жертвами или свидетелями травматических событий в результате пребывания в зоне боевых действий, а более 90% участников исследования имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства, 57% граждан находятся в зоне риска развития посттравматического стрессового расстройства.

Результаты этого исследования явились базой для реализации Национальной программы психического здоровья, которую инициировала первая леди Елена Зеленская. Эта программа предусматривает открытие центров ментального здоровья при поликлиниках. В частности, во Львове работает семь таких центров, где военные, их родственники и переселенцы могут получить бесплатную психологическую консультацию.

Специалисты предлагают индивидуальные и партнерские консультации, помощь людям, потерявшим близких, одиноким матерям и оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. С пациентами проводят занятия по арт-терапии, изотерапии, цветотерапии и другие. Также специалисты помогают преодолевать кризисные травмы, страхи, оскорбления, депрессии, тревожные состояния, панические атаки и нарушения сна.

При наличии соответствующих симптомов необходимо обратиться к семейному врачу, который направит правильного специалиста. При этом не стоит заниматься самолечением и особенно без назначения врача употреблять какие-либо медикаменты.