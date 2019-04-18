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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Публичная дискуссия перед выборами на Общественном: Порошенко пришел, Зеленский – нет

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      Общественное объединение "Виборча Рада UA" и коалиция общественных организаций "Реанімаційний пакет реформ" организовали публичную дискуссию с участием Петра Порошенко и общественных экспертов в стенах Общественного.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала корреспондентка 24 канала.

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      Созвали мероприятие срочно, поэтому аккредитовывали на него прямо посреди ночи. По словам организаторов, приглашали на встречу и Владимира Зеленского, но он не пришел.

      Публічна дискусія на Суспільному
      В мероприятии приняли участие немало общественных экспертов

      За неделю до выборов действующий президент пытается все чаще рассказывать о своей программе. Так, за последние четыре дня это уже четвертое его появление на публике.

      Плохо, что на такие встречи президент идет только перед выборами. Ведь когда его команде указывали на некоторые ошибки, к ним раньше не прислушивались,
      – прокомментировал Максим Костецкий, юридический советник Transparency International Ukraine.

      Дискуссия должна была длиться всего час. Однако Порошенко сам дважды попросил ее продолжить и через это он якобы даже отменил или перенес телефонные международные переговоры.

      Действующий президент в очередной раз подчеркнул, что готов встретиться со своим оппонентом Владимиром Зеленским. "Везде, где будут дебаты, буду я", – отметил он.

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      17 апреля
      552
      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Суспильне Телевидение Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 канал
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