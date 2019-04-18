Публічна дискусія перед виборами на Суспільному: Порошенко прийшов, Зеленський – ні

Громадське об'єднання "Виборча Рада UA" та коаліція громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" організували публічну дискусію за участі Петра Порошенка та громадських експертів в стінах Суспільного.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Скликали захід терміново, тож акредитовували на нього просто посеред ночі. За словами організаторів, запрошували на зустріч й Володимира Зеленського, але він не прийшов.



У заході взяли участь чимало громадських експертів

За тиждень до виборів чинний президент намагається все частіше розповідати про свою програму. Так, за останні чотири дні це вже четверта його поява на публіці.

Погано, що на такі зустрічі президент йде лише перед виборами. Адже коли його команді вказували на певні помилки, до них раніше не прислуховувалися,

– прокоментував Максим Костецький, юридичний радник Transparency International Ukraine.

Дискусія мала тривати лише годину. Проте Порошенко сам двічі попросив її продовжити й через це він нібито навіть скасував або переніс телефонні міжнародні перемовини.

Чинний президент вкотре наголосив, що готовий зустрітися зі своїм опонентом Володимиром Зеленським. "Скрізь, де будуть дебати, буду я", – зазначив він.