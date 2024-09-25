Публичное СЗЧ Гнездилова будет иметь печальные последствия, – украинские военные

После того, как военнослужащий Сергей Гнездилов публично заявил о своем самовольном оставлении части, многие военные назвали это предательством побратимов, которые остаются в окопах.

Другие возмутились не только поступком коллеги, но и тем, как медиа героизируют "самоволку", хотя она является преступлением.

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Как военные, мы не можем оставаться толерантными к этому. Потому что есть много случаев, когда из-за СОЧ одних - другие подразделения теряли своих побратимов,

– считает лейтенант ВСУ Маси Наем.

По мнению заместителя командира 3 ОШБр и бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, это показательное СОЧ будет иметь печальные последствия.

Дисциплина – одна из основ любой армии. А подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют делать то же самое,

– подчеркивает Жорин.

О том, что мобилизованные бойцы могут прибегнуть к СОЧ, протестуя против самого факта мобилизации, допускает и военный Виктор Трегубов. Он пытался дискутировать об этом с Гнездиловым, но тот его забанил. Оказалось, что Гнездилов хоть и воевал 5 лет, но в СОЧ ушел не с фронта, а с больничного и уже долгое время находясь в Киеве.

Фестиваль "Вилкафест" Сергей устраивал не в Часовом Яру, а в Черноморске. И я далек от мнения, что процесс организации он совмещал с обязанностями командира пехотного взвода,

– отметил Трегубов.

В то же время журналистка Татьяна Даниленко заметила в истории Гнездилова двойные стандарты некоторых медиа.

"С 2014 года они топили за то, чтобы ветеранам, солдатам, героям войны не давали никаких поблажек при совершении ими правонарушений. Когда правонарушение совершает "свой", то это уже не правонарушение, а важный акт гражданского неповиновения", – написала она.