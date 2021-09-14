Публиковали ложь о политиках и требовали криптовалюту: полиция разоблачила преступную схему

В полиции заявили о разоблачении группировки, которая публиковала ложь о политиках, должностных лицах, бизнесменах и их родственниках. За удаление лжи злоумышленники требовали деньги.

В группировку входили 5 человек. Они размещали фейки на 13 подконтрольных сайтах. Новости касались преимущественно коррупции.

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Как собирали информацию

Злоумышленники незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию. Согласия лиц для этого, конечно же, не просили. Однако злоумышленники оставляли почту для обратной связи.

Деньги требовали в криптовалюте

За удаление информации участники схемы требовали деньги в криптовалюте. Они даже давали инструкции для их пересчета на электронные кошельки.



В фигурантов проводят обыски / Фото Нацполиции

Пострадавшие перечислили сотни тысяч гривен

Правоохранителям поступило несколько заявлений от пострадавших. Сейчас установили 4 обманутых людей, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тысяч гривен.

Проводят обыски

Теперь полицейские проводят 7 обысков в офисе и домах фигурантов. В частности, в Черниговской, Киевской областях и в столице.

Возбудили уголовное дело о вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.