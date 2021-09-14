До угруповання входили 5 людей. Вони розміщували фейки на 13 підконтрольних вебсайтах. Новини стосувались переважно корупції.

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Як збирали інформацію

Зловмисники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію. Згоди осіб для цього, звісно ж, не просили. Однак зловмисники залишали пошту для зворотного зв'язку.

Гроші вимагали у криптовалюті

За видалення інформації учасники схеми вимагали гроші у криптовалюті. Вони навіть давали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці.



У фігурантів проводять обшуки / Фото Нацполіції

Постраждалі перерахували сотні тисяч гривень

До правоохоронців надійшло декілька заяв від потерпілих. Наразі встановили 4 ошуканих людей, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тисяч гривень.

Проводять обшуки

Тепер поліцейські проводять 7 обшуків у офісі та оселях фігурантів. Зокрема, у Чернігівській, Київській областях та у столиці.

Відкрили кримінальну справу щодо вимагання та порушення недоторканності приватного життя. Зловмисникам може загрожувати до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.