От народной любимицы – до "старой маразматички": россиян бомбит от заявления Пугачевой

19 сентября 2022 , 09:50
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Российская певица Алла Пугачева попросила кремлевские власти зачислить ее в список "иностранных агентов". Перед этим такое "звание" присвоили ее мужу Максиму Галкину. Россияне в соцсетях неоднозначно отреагировали на такую просьбу.

Пугачева обратилась к минюсту россии. Своего мужа певица назвала порядочным и искренним человеком, патриотом своей страны.

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Напомним, шоумена Максима Галкина российские власти внесли в список так называемых "иностранных агентов". В кремле считают, что Галкин получает помощь от Украины. Сам артист посмеялся над таким решением. В шапке его инстаграма с 9,4-миллионной аудиторией красуется надпись: "Признан минюстом россии иноагентом".


Просьба Пугачевой / Скриншот из ее инстаграма

Реакция россиян

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на шаг Пугачевой. От народной любимицы певица превратилась в комментариях в "старую маразматичку".

Россияне советовали ей убираться из страны, обзывали "ведьмой" и другими неласковыми словами. Были и комментарии поддержки, но гораздо меньше.

Реакция россиян / Скриншоты из телеграма:

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Автор: Ольга Музика