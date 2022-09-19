От народной любимицы – до "старой маразматички": россиян бомбит от заявления Пугачевой

Пугачева обратилась к минюсту россии. Своего мужа певица назвала порядочным и искренним человеком, патриотом своей страны.

К теме Максим Галкин с юмором отреагировал на "звание" иноагента в россии

Напомним, шоумена Максима Галкина российские власти внесли в список так называемых "иностранных агентов". В кремле считают, что Галкин получает помощь от Украины. Сам артист посмеялся над таким решением. В шапке его инстаграма с 9,4-миллионной аудиторией красуется надпись: "Признан минюстом россии иноагентом".



Просьба Пугачевой / Скриншот из ее инстаграма

Реакция россиян

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на шаг Пугачевой. От народной любимицы певица превратилась в комментариях в "старую маразматичку".