Пугают "Союзной решимостью": Россия и Беларусь показали кадры учений под границами Украины

В Беларуси продолжаются совместные учения российских и белорусских военных под названием "Союзная решимость-2022". В минобороны Беларуси показали кадры тренировок 103-й воздушно-десантной бригады.

Совместные учения стартовали 10 февраля. Тренируются военнослужащие на нескольких полигонах.

Актуально Стягивание войск России в Крыму, Беларуси и под Курск продолжается: фотодоказательства со спутника

Военные тренируются отражать нападение условного противника

Военнослужащие отрабатывают действия при противодействии нападению условного противника, авиаударов, задачи по эвакуации и ремонту выведенной из строя бронетехники,

– говорится в сообщении минобороны.

На фотографиях видно, что учения проходят с применением вооружения и бронетранспорта. В частности, у военных – переносные зенитно-ракетные комплексы и самоходные зенитные установки. Пока неизвестно, из какой именно локации показали фотографии.

Смотрите фото "Союзной решимости-2022":

Читайте также Если сумасшедшие не устроят провокацию: Лукашенко заявил, что "горячей" войны не будет

Что известно о "Союзной решимости-2022"

Учения продлятся до 20 февраля.

В минобороны России сообщили, что во время учений вооруженные силы двух стран отрабатывают задачи по прекращению и отражению внешней агрессии во время ведения оборонной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

В настоящее время военные маневры отрабатывают на территории Беларуси, в частности, привлечены полигоны: Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Смотрите видео, как Россия и Беларусь проводят совместные учения:

Текст публикации Минобороны Беларуси:

Военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады отрабатывают действия при противодействии нападению условного противника, авиаударов, задания по эвакуации и ремонту выведенной из строя бронетехники.