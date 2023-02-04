Куда могут направить на службу мобилизованных ограниченно подходящих лиц

В Украине продолжается военное положение общая мобилизация, введенная через полномасштабное наступление России. Призову на военную службу подлежат как полностью, так и ограниченно пригодные по состоянию здоровья лица.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач во время брифинга сообщил, что лица, ограниченно пригодные к военной службе по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы в ряды армии. Об этом пишет 24 Канал.

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Не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения

По его словам, в соответствии с условиями, ограничивающими пригодность лица, они будут распределены на небоевые должности. Горбач отметил, что таких лиц не будут направлять на службу в боевые части, а могут служить в заведениях и учебных заведениях Минобороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.

Военнообязанные, ограниченно пригодные к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения,

– сказал Горбач.

Какие документы необходимо взять в военкомат

После того, как военнообязанный мужчина получил повестку, ему необходимо сходить в военкомат. С собой необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность,

индивидуальный налоговый номер,

учетный военный билет,

документы, касающиеся состояния здоровья, семейного положения, обучения и т.д.

Если у вас есть индивидуальные медицинские показания, то следует иметь вывод врачебно-консультативной комиссии, полную историю болезни.

Заметим, что правом на отсрочку от призыва можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего.

После призыва во время мобилизации и отнесения в личный состав воинской части подавать заявление об отсрочке поздно. Право на освобождение от призыва реализуется путем подачи соответствующего заявления с добавлением документов, подтверждающих наличие обстоятельств, на основании которых реализуется право на отсрочку. Такими документами могут быть доказательства, подтверждающие семейную связь.