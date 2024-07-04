Будьте энергонезависимыми с ПУМБ: новый льготный кредит для бизнеса без первого взноса и комиссий

Энергонезависимость – одна из ключевых тем для обсуждений на повестке дня. Особенно это бизнеса, работа которого напрямую зависит от наличия света.

Поэтому Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предлагает украинским предприятиям новую кредитную программу для повышения энергонезависимости и бесперебойной работы бизнеса во время отключений электроснабжения. Подробнее о ней – в материале 24 Канала.

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Новая кредитная программа от ПУМБ для бизнесов

"Мы провели большой опрос среди наших корпоративных клиентов. И треть из этих клиентов, осознавая текущее состояние энергетической инфраструктуры страны, планирует инвестировать в энергонезависимость в ближайшее время. Поэтому такая кредитная программа однозначно необходима и позволит бизнесу работать даже во время длительных отключений энергоснабжения", – комментирует новую кредитную программу Заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу Сергей Магдыч.

Согласно условиям программы, владельцы малого и среднего бизнеса смогут оформить в ПУМБ кредиты до 10 миллионов гривен в срок до 5 лет на приобретение дополнительных источников электроэнергии без первоначального взноса и никаких комиссий. К тому же в течение первого года по этому кредиту будет действовать льготная процентная ставка и гибкий график погашения задолженности по кредитному договору. Также банк готов поддерживать и компании крупного бизнеса.

Мы понимаем, насколько важной сейчас является тема энергонезависимости не только для украинского бизнеса, но и для страны в целом. Потому что каждый бизнес, который сможет питать себя сам, например, с помощью генераторов или солнечных панелей, высвободит такие необходимые киловатты энергии для больницы или школы. Именно поэтому мы ставили целью сделать действительно привлекательный по условиям продукт, в котором отсутствует первый взнос и отсутствует комиссия,

– добавляет Сергей Магдыч.



Новая кредитная программа от ПУМБ / Фото ПУМБ

К тому же указанные льготные тарифы банк готов предложить компаниям малого бизнеса для получения оборудования на условиях лизинга.

Кредитные средства помогут бизнесу профинансировать закупку дополнительных и альтернативных источников электроэнергии – дизель-генераторов, солнечных панелей, газопоршневых и газотурбинных установок и электростанций, а также систем хранения и накопления энергии.

Кредитная программа была разработана в рамках Меморандума о льготном кредитовании восстановления энергетической инфраструктуры Украины, который ПУМБ и другие крупнейшие банки подписали 25 июня.

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