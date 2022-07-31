Ранее в "Краковце" увеличили количество полос для грузовиков. Стартует пропуск легковых автомобилей с 8:00 утра понедельника, 1 августа.
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Пропуск стартует с утра 1 августа
О начале пропуска сообщат дополнительно. В Госпогранслужбе подчеркнули, что работы по обустройству пассажирского терминала в направлении выезда из Украины уже завершили.
Следует отметить, что работы по обустройству терминала для оформления автобусов еще продолжаются. О возобновлении движения для автобусов сообщат дополнительно,
– сказал представитель пограничной службы "Краковец" Сергей Веретельник.
Ранее пограничники говорили, что на легковом терминале устанавливают накрытие. Это позволит восстановить пропуск легковых автомобилей, а в дальнейшем – пассажирских автобусов.
Оборудованный пункт пропуска "Краковец" / Видео Госпогранслужбы:
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Обновление пункта "Краковец": что известно
- В пункте пропуска увеличили количество полос для грузовиков – с 4 до 10.
- Также, по словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, там создали 6 павильонов для таможенного и паспортного контроля.
- Это первый этап проекта "Открытая граница", о котором договорились президенты Украины и Польши.
- В планах – построить 5 пунктов для грузовиков, а также построить новый автобусный терминал.
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