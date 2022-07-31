Раніше у "Краковці" збільшили кількість смуг для вантажівок. Стартує пропуск легкових автівок з 8:00 ранку понеділка, 1 серпня.

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Пропуск стартує з ранку 1 серпня

Про початок пропуску повідомлять додатково. У Держприкордонслужбі наголосили: роботи по облаштуванню пасажирського терміналу в напрямку виїзду з України вже завершили.

Варто зазначити, що роботи по облаштуванню терміналу для оформлення автобусів ще тривають. Про відновлення руху повідомлять додатково,

– сказав представник прикордонної служби "Краківець" Сергій Веретільник.

Раніше прикордонники розповідали, що на легковому терміналі встановлюють накриття. Це дозволить відновити пропуск легковиків, а в подальшому – пасажирських автобусів.

Облаштований пункт пропуску "Краківець" / Відео Держприкордонслужби:

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Оновлення пункту "Краківець": що відомо

У пункті пропуску збільшили кількість смуг для вантажівок – з 4 до 10.

Також, за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, там створили 6 павільйонів для митного і паспортного контролю.

6 павільйонів для митного і паспортного контролю. Це перший етап проєкту "Відкритий кордон", про який домовились президент України та Польщі.

У планах – спорудити 5 пунктів для вантажівок, а також збудувати новий автобусний термінал.

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