МиГ-29 уничтожил пункт управления БпЛА врага и их склады: эффектное видео высокоточных ударов

Воздушные силы ВСУ уничтожили российский пункт управления операторов БпЛА и склад боеприпасов врага. Это произошло на Запорожском направлении.

Удар по вражеским объектам нанес истребитель МиГ-29 Воздушных сил. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Удар по объектам врага

Истребитель МиГ-29 нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БпЛА вражеской армии.

Вторая бомба уничтожает вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы",

– говорится в сообщении.

Как МиГ-29 Воздушных сил уничтожает пункт управления и склады врага: смотрите видео

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Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, 72 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня и 106 автомобилей оккупантов.