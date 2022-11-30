Пункты несокрушимости развернули на нескольких улицах города. 24 канал подробнее расскажет, где найти такие пункты в Черновцах.
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Где в Черновцах расположены Пункты несокрушимости
- Государственная пожарно-спасательная часть ГСЧС Украины – улица Хотинская, 33г,
- Государственная пожарно-спасательная часть ГСЧС Украины – улица Леси Украинки, 3б,
- ПРЧ Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины – улица Комарова, 1а,
- Государственная пожарно-спасательная часть ГСЧС Украины – улица Авангардная, 7,
- Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС Украины – улица Гузар, 1,
- Государственный пожарно-спасательный отряд №1 ГСЧС в Черновицкой области – улица Русская, 253,
- Районная государственная (военная) администрация – улица Кирилла Стеценко, 3.
Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту
Что известно о Пунктах несокрушимости
В Украине открыли уже более 4 тысяч Пунктов несокрушимости. Эти пункты должны работать круглосуточно для людей, у которых дома периодически исчезает:
- свет,
- отопление,
- вода,
- ухудшается мобильная связь в результате регулярных отключений электроэнергии.
Пункты несокрушимости обустраивают для того, что в случае длительного отключения электроэнергии украинцы имели возможность погреться, зарядить свои устройства и получить необходимую помощь.
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