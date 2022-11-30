Это специально оборудованные палатки, где можно согреться, зарядить телефон, воспользоваться интернетом и выпить горячий чай. Также там можно узнать, где работает ближайшая заправка, банковское отделение, аптека или магазин. 24 канал подробнее расскажет, где найти Пункты несокрушимости в Ивано-Франковске.

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Где в Ивано-Франковске расположены Пункты несокрушимости

Областная государственная администрация – улица Грушевского 21,

Лицей №18 – улица Троллейбусная, 7,

Лицей № 24 – улица Химиков, 1.

Пункты несокрушимости ГСЧС

Также в городе мобильные Пункты несокрушимости развернули спасатели. Они расположены:

на Вечевой площади,

улицы Франко, 6,

улицы Богдана Хмельницкого, 92,

улицы Независимости, 9.

Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту

Как обновилась карта Пунктов несокрушимости

Как стало известно, на онлайн-карте теперь будут отображаться следующие три основные категории:

непосредственно Пункты несокрушимости – то есть места, которые обустроили областные власти и ГСЧС. В таких пунктах бесплатные – генераторы, тепло, интернет, чай, кофе и аптечка.

Пункты несокрушимости, которые организовал бизнес – там есть возможность подзарядить телефон и согреться; а вот все остальные "опции" по усмотрению владельца частной компании;

магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии; важно, что они не предоставляют услуги подзарядки гаджетов.

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