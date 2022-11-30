Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, зарядити телефон, скористатися інтернетом та випити гарячого чаю. Також там можна буде дізнатись, де працює найближча заправка, банківське відділення, аптека чи магазин. 24 канал детальніше розповість, де знайти Пункти незламності в Івано-Франківську.

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Де в Івано-Франківську розташовані Пункти незламності

Обласна державна адміністрація – вулиця Грушевського 21,

Ліцей №18 – вулиця Тролейбусна, 7,

Ліцей № 24 – вулиця Хіміків, 1.

Пункти незламності ДСНС

Також у місті мобільні Пункти незламності розгорнули рятувальники. Вони розташовані:

на Вічевому майдані,

вулиці Франка, 6,

вулиці Богдана Хмельницького, 92,

вулиці Незалежності, 9.

Пункти незламності в Україні: дивіться карту

Як оновилась карта Пунктів незламності

Як стало відомо, на онлайн-мапі тепер будуть відображатися такі три основні категорії:

безпосередньо Пункти незламності – тобто місця, які облаштувала обласна влада та ДСНС. У таких пунктах безплатні – генератори, тепло, інтернет, чай, кава та аптечка.

Пункти незламності, які організував бізнес – там є можливість підзарядити телефон та зігрітися, а от усі інші "опції" на розсуд власника приватної компанії;

магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії – важливо, що вони не надають послуги підзарядки гаджетів.

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