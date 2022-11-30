Пункти незламності розгорнули на кількох вулицях міста. 24 канал детальніше розповість, де знайти такі пункти у Чернівцях.
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Де в Чернівцях розташовані Пункти незламності
- Державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України – вулиця Хотинська, 33г,
- Державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України – вулиця Лесі Українки, 3б,
- ПРЧ Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України – вулиця Комарова, 1а,
- Державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України – вулиця Авангардна, 7,
- Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ДСНС України – вулиця Гузар, 1,
- Державний пожежно-рятувальний загін №1 ДСНС в Чернівецькій області – вулиця Руська, 253,
- Районна державна (військова) адміністрація – вулиця Кирила Стеценка, 3.
Пункти незламності в Україні: дивіться карту
Що відомо про Пункти незламності
В Україні відкрили вже понад 4 тисячі Пунктів незламності. Ці пункти мають працювати цілодобово для людей, в яких вдома періодично зникає:
- світло,
- опалення,
- вода,
- погіршується мобільний зв'язок внаслідок регулярних відключень електроенергії.
Пункти незламності облаштовують для того, що у разі тривалого вимкнення електроенергії українці мали змогу погрітися, зарядити свої пристрої та отримати необхідну допомогу.
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