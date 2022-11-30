Пункти незламності розгорнули на кількох вулицях міста. 24 канал детальніше розповість, де знайти такі пункти у Чернівцях.

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Де в Чернівцях розташовані Пункти незламності

Державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України – вулиця Хотинська, 33г,

Державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України – вулиця Лесі Українки, 3б,

ПРЧ Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України – вулиця Комарова, 1а,

Державна пожежно-рятувальна частина ДСНС України – вулиця Авангардна, 7,

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ДСНС України – вулиця Гузар, 1,

Державний пожежно-рятувальний загін №1 ДСНС в Чернівецькій області – вулиця Руська, 253,

Районна державна (військова) адміністрація – вулиця Кирила Стеценка, 3.

Пункти незламності в Україні: дивіться карту

Що відомо про Пункти незламності

В Україні відкрили вже понад 4 тисячі Пунктів незламності. Ці пункти мають працювати цілодобово для людей, в яких вдома періодично зникає:

світло,

опалення,

вода,

погіршується мобільний зв'язок внаслідок регулярних відключень електроенергії.

Пункти незламності облаштовують для того, що у разі тривалого вимкнення електроенергії українці мали змогу погрітися, зарядити свої пристрої та отримати необхідну допомогу.

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