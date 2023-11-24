Во Львовской области работу возобновляют пункты несокрушимости. Такое решение связано с понижением температуры.

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Во Львовской области около 900 таких пунктов

Глава Львовской областной военной администрации рассказал, что на территории области развернули около 900 таких пунктов. Большинство – органы местной власти, остальные – специалисты ГСЧС и ответственный бизнес.

Обращаю внимание руководителей общин, что в Пунктах Несокрушимости должно быть все необходимое для комфорта людей: альтернативные источники энергии, тепло, интернет, устройства для зарядки гаджетов, вода и продукты первой необходимости,

– написал Максим Козицкий.

Графики работы, адреса и контактные номера пунктов в каждом городе и селе будут обнародованы органами местной власти.

Пункты, развернутые в учебных заведениях, здравоохранении и культуре, не должны мешать работе этих учреждений.

Почти 11 тысяч Пунктов несокрушимости уже заработали в Украине