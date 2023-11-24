Во Львовской области работу возобновляют пункты несокрушимости. Такое решение связано с понижением температуры.
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Во Львовской области около 900 таких пунктов
Глава Львовской областной военной администрации рассказал, что на территории области развернули около 900 таких пунктов. Большинство – органы местной власти, остальные – специалисты ГСЧС и ответственный бизнес.
Обращаю внимание руководителей общин, что в Пунктах Несокрушимости должно быть все необходимое для комфорта людей: альтернативные источники энергии, тепло, интернет, устройства для зарядки гаджетов, вода и продукты первой необходимости,
– написал Максим Козицкий.
Графики работы, адреса и контактные номера пунктов в каждом городе и селе будут обнародованы органами местной власти.
Пункты, развернутые в учебных заведениях, здравоохранении и культуре, не должны мешать работе этих учреждений.
Почти 11 тысяч Пунктов несокрушимости уже заработали в Украине
- Украина продолжает подготовку к зиме и возможному российскому энергетическому террору. На территории нашего государства заработали 10 945 пунктов несокрушимости. Еще 2356 оборудованных пунктов уже готовы к открытию.
- В конце октября у Действия появилась новая услуга – карта Пунктов несокрушимости. ️Она заработала почти для всех областей. Исключение из соображений безопасности – Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская.
- Действие покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти Пункты вручную. Кроме того, применять фильтры и проложить маршрут. Среди фильтров: интернет, мобильная связь, генератор, пандус и т.д.