У Львівській області роботу відновлюють пункти незламності. Таке рішення пов'язане зі зниженням температури.

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На Львівщині близько 900 таких пунктів

Голова Львівської обласної військової адміністрації розповів, що на території області розгорнули близько 900 таких пунктів. Більшість – органи місцевої влади, решту – фахівці ДСНС та відповідальний бізнес.

Звертаю увагу керівників громад, що у Пунктах Незламності має бути усе необхідне для комфорту людей: альтернативні джерела енергії, тепло, інтернет, пристрої для зарядки гаджетів, вода та продукти першої необхідності,

– написав Максим Козицький.

Графіки роботи, адреси та контактні номери пунктів у кожному місті та селі оприлюднять органи місцевої влади.

Пункти, які розгорнули у закладах освіти, охорони здоров’я та культури, не мають заважати роботі цих закладів.

Майже 11 тисяч Пунктів незламності вже запрацювали в Україні