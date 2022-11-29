Пункты несокрушимости в Днепре: куда идти, если будет блэкаут

По всей стране разворачивают Пункты несокрушимости. Там есть все на случай блэкаута: электричество, мобильная связь и Интернет, тепло, вода, аптечка. В Днепре такие пункты уже работают в помещениях школы, районных администраций и палатках.

В Днепре пункты несокрушимости работают преимущественно на базе школ и районных администраций. Городские власти обнародовали перечень уже работающих, а также тех, которые обустроят до конца недели, передает 24 канал.

По-новому будут отображаться на карте: как теперь найти "Пункты Несокрушимости"

Пункты несокрушимости в администрациях и соцучреждениях

Левобережная администрация (ул. 20-летия Победы, 51);

Администрация Амур-Нижнеднепровского района (просп. Мануйловский, 31);

Администрация Соборного района (площадь Шевченко, 7);

Администрация Новокодацкого района (просп. Сергея Нигояна, 77);

Центральная администрация (просп. Леси Украинки, 65);

Администрация Шевченковского района (ул. Михаила Грушевского, 70);

Центр социальной поддержки детей и семей "Барвинок" (ул. Янтарная, 45);

Центр социальной поддержки детей и семей "Объятия" (ул. Тверская, 41);

Центр социальной поддержки детей и семей "Доверие" (ул. Тополина, 33);

Центр социальных служб по Новокодакскому району (ул. Новоорловская, 2/92);

Отдел территориального центра в Чечелевском районе (ул. Романа Шухевича, 28/32);

Отдел территориального центра в Самарском районе (ул. Илларионовская, 2);

Городской центр социальной помощи (ул. Лоцманска);

Посмотреть адреса Пунктов несокрушимости можно в интерактивной карте. Там следует найти пункт, который находится ближе всего к вам.



Пункты несокрушимости в Днепре / Фото Днепровского городского совета

Пункты оснащают в 40 школах, где есть базовые укрытия. Завершить эти работы планируется в течение недели. Туда завозят генераторы, создают комфортные условия. Планируется, что в каждом из пунктов смогут приютить от 150 до 500 человек.

Пункты несокрушимости в школах

Специализированная школа № 44 (ул. С.Ковалевской, 6)

Учебно-воспитательный комплекс №57 (ул. Прогрессивная, 3 А);

Специализированная школа №115 (ул. Передовая, 427);

Учебно-воспитательный комплекс № 131 (пер. Софии Крушельницкой, 10);

Специализированная школа №134 (ул. Шолохова, 17);

Лицей №142 имени Пьера де Кубертена (ул. Беляева, 2);

Средняя общеобразовательная школа №47 (ул. Петра Яцика, 67);

Средняя общеобразовательная школа №63 (ул. Янтарная, 71 А);

Средняя общеобразовательная школа №121 (ул. Г. Королевой, 14-Г);

Средняя общеобразовательная школа №135 (ул. Березинская, 31);

Средняя общеобразовательная школа №54 (пер. Парусный, 3);

Средняя общеобразовательная школа №5 (ул. Караваева, 17 А);

Средняя общеобразовательная школа №85 (ул. Западная, 1);

Средняя общеобразовательная школа №88 (пр. Свободы, 218);

Средняя общеобразовательная школа №93 (ул. Даниила Галицкого, 54);

Средняя общеобразовательная школа № 97 имени П. И. Шкидченко (ул. Большая Деевская, 42);

Средняя общеобразовательная школа №124 (ул. Старый путь, 2);

Средняя общеобразовательная школа №24 (ул. Молодо-гвардейская, 18);

Учебно-воспитательный комплекс № 70 (ул. Семафорная, 36 Д – садик);

Учебно-воспитательный комплекс № 87 (ул. Живописная, 55);

Средняя общеобразовательная школа №108 (ул. Чаплинская, 203);

Учебно-воспитательное объединение №109 (ул. Здоровье, 45 А);

Учебно-воспитательное объединение №136 (ул. Космонавтов, 10);

Учебно-воспитательное объединение № 28 (ул. Героев Спасателей, 12);

Лицей таможенно-налогового дела с усиленной военно-физической подготовкой при университете Таможенного дела и финансов (ул.Космодромная, 7);

Учебно-воспитательный комплекс №100 (площадь Успенская,1);

Учебно-воспитательный комплекс № 111 (ул. Набережная Победы, 138);

Учебно-воспитательный комплекс №130 (просп. Героев, 38);

Средняя общеобразовательная школа №140 (ул. Мандрыковская, 151);

Средняя общеобразовательная школа №2 (ул. Ю.Савченко, 1);

Специализированная школа I-III ступеней № 16 (просп. Б. Хмельницкого, 14 Б);

Средняя общеобразовательная школа №46 (ул. Рабочая, 75 А);

Средняя общеобразовательная школа №31 (ул. Фабрично-Заводская, 22);

Средняя общеобразовательная школа №32 (ул. Антоновича, 72);

Средняя общеобразовательная школа №62 (ул. Строителей, 26);

Средняя общеобразовательная школа №101 (ул. Высокогорная, 29 Д);

Средняя общеобразовательная школа №19 (ул. Князя Владимира Великого, 13 А);

Средняя общеобразовательная школа №78 (ул. Тополина, 37);

Учебно-воспитательный комплекс №61 (ул. Василия Слипака, 50);

Учебно-воспитательный комплекс № 137 (ул. Комбрига Петрова, 29)



Здесь можно подзарядить гаджеты и согреться

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