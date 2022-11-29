У Дніпрі пункти незламності працюють переважно на базі шкіл та районних адміністрацій. Міська влада оприлюднила перелік тих, що вже працюють, а також тих, які облаштують до кінця тижня, передає 24 канал.

До речі По-новому відображатимуться на карті: як тепер знайти "Пункти Незламності"

Пункти незламності в адміністраціях та соцустановах

Лівобережна адміністрація (вул.20-річчя Перемоги, 51);

Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району (просп Мануйлівський, 31);

Адміністрація Соборного району (площа Шевченка, 7);

Адміністрація Новокодацького району (просп. Сергія Нігояна, 77);

Центральна адміністрація (просп. Лесі Українки, 65);

Адміністрація Шевченківського району (вул. Михайла Грушевського, 70);

Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Барвінок" (вул. Янтарна, 45);

Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми" (вул. Тверська, 41);

Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Довіра" (вул. Тополина, 33);

Центр соціальних служб по Новокодацькому району (вул. Новоорловська, 2/92);

Відділ територіального центру в Чечелівському районі (вул. Романа Шухевича, 28/32);

Відділ територіального центру в Самарському районі (вул. Іларіонівська, 2);

Міський центр соціальної допомоги (вул. Лоцманська);

Зверніть увагу! Подивитись адреси Пунктів незламності можна в інтерактивній карті. Там слід знайти пункт, який розташований найближче до вас.



Пункти незламності у Дніпрі / Фото Дніпровської міської ради

Пункти оснащують у 40 школах, де є базові укриття. Завершити ці роботи планують протягом тижня. Туди завозять завозять генератори, створюють комфортні умови. Плануютю, що в кожному з пунктів зможуть прихистити від 150 до 500 людей.

Пункти незламності у школах

Спеціалізована школа № 44 (вул. С.Ковалевської, 6)

Навчально-виховний комплекс № 57 (вул. Прогресивна, 3 А);

Спеціалізована школа № 115 (вул. Передова, 427);

Навчально-виховний комплекс № 131 (пров. Софії Крушельницької, 10);

Спеціалізована школа № 134 (вул. Шолохова, 17);

Ліцей № 142 імені П’єра де Кубертена (вул. Бєляєва, 2);

Середня загальноосвітня школа № 47 (вул. Петра Яцика, 67);

Середня загальноосвітня школа № 63 (вул. Янтарна, 71 А);

Середня загальноосвітня школа № 121 (вул. Г. Корольової, 14-Г);

Середня загальноосвітня школа № 135 (вул. Березинська, 31);

Середня загальноосвітня школа № 54 (пров. Парусний, 3);

Середня загальноосвітня школа № 5 (вул. Караваєва, 17 А);

Середня загальноосвітня школа № 85 (вул. Західна, 1);

Середня загальноосвітня школа № 88 (пр. Свободи, 218);

Середня загальноосвітня школа № 93 (вул. Данила Галицького, 54);

Середня загальноосвітня школа № 97 імені П. І. Шкідченка (вул. Велика Діївська, 42);

Середня загальноосвітня школа № 124 (вул. Старий шлях, 2);

Середня загальноосвітня школа № 24 (вул. Молодо-гвардійська, 18);

Навчально-виховний комплекс № 70 (вул. Семафорна, 36 Д – садочок);

Навчально-виховний комплекс № 87 (вул. Мальовнича, 55);

Середня загальноосвітня школа № 108 (вул. Чаплинська, 203);

Навчально-виховне об’єднання № 109 (вул. Здоров’я, 45 А);

Навчально-виховне об’єднання № 136 (вул. Космонавтів, 10);

Навчально- виховне об’єднання № 28 (вул. Героїв Рятувальників, 12);

Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при університеті Митної справи та фінансів (вул.Космодромна, 7);

Навчально-виховний комплекс № 100 (площа Успенська,1);

Навчально-виховний комплекс № 111 (вул. Наберіжна Перемоги, 138);

Навчально-виховний комплекс № 130 (просп. Героїв, 38);

Середня загальноосвітня школа № 140 (вул. Мандриківська, 151);

Середня загальноосвітня школа № 2 (вул. Ю.Савченка, 1);

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 (просп. Б.Хмель-ницького, 14 Б);

Середня загальноосвітня школа № 46 (вул. Робоча, 75 А);

Середня загальноосвітня школа № 31 (вул. Фабрично-Заводська, 22);

Середня загальноосвітня школа № 32 (вул. Антоновича, 72);

Середня загальноосвітня школа № 62 (вул. Будівельників, 26);

Середня загальноосвітня школа № 101 (вул. Високогірна, 29 Д);

Середня загальноосвітня школа № 19 (вул. Князя Володимира Великого, 13 А);

Середня загальноосвітня школа № 78 (вул. Тополина, 37);

Навчально-виховний комплекс № 61 (вул. Василя Сліпака, 50);

Навчально-виховний комплекс № 137 (вул. Комбрига Петрова, 29)



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