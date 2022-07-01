Курсанты "академии МВД" на фронте будут "мясом"

Как оказалось оккупанты составили список, чем будут заниматься солдаты на поле боя. Кому-то из них повезло больше, других – сразу распределили в "пушечное мясо".

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В Донецке прошел митинг родителей курсантов возле "Академии МВД". Там стали известны очень интересные детали, в том числе и об "обязанностях" курсантов.

Так, в рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона записано, чем будут заниматься курсанты на передовой.

Рабочая тетрадь командира 1 отдельного батальона / Фото из телеграм-канала InformNapalm

Если 1 и 2 курсу еще повезло, поскольку будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, то курсантам 3, 4 и 5 курсов "сорвали настоящий джекпот". Последние записаны просто как "мясо".



Курсанты "академии МВД" на фронте будут "мясом" / Фото с телеграм-канала InformNapalm

В России отменили возрастные ограничения для призывников

В России нехватка людей, готовых идти воевать в Украину, становится все более ощутимой. Поэтому власти страны-агрессора приходится выкручиваться.

Да, еще в конце мая в России отменили определенные возрастные ограничения для призывников и утвердили новый закон, чтобы еще больше людей можно было бросить на наши территории как пушечное мясо. Отныне в армию там будут привлекать и контрактников старше 40 лет.

Напомним, что ранее службу по контракту могли проходить россияне от 18 до 40 лет и иностранцы младше 30 лет. Однако сейчас будут набирать контрактников в возрасте до 50 лет.