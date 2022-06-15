"Пушечный" джек-пот: на Востоке львовские десантники нанесли россиянам рекордные потери

Украинские защитники продолжают устанавливать новые рекорды в поле боя. Так, на восточном направлении артиллерия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины уничтожила с десяток вражеской техники.

Приятной новостью воины Вооруженных Сил Украины поделились в соцсетях.

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В мае 2022 года, при попытке российских оккупантов навести понтонную переправу через реку Северский Донец, подразделения артиллерии 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, получили своеобразный рекорд. За двое суток наши воины подбили 73 единицы вражеской бронетехники – танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта, плавучий и бронетранспортер стандартной комплектации.

13 июня 2022 десантники смогли улучшить свой предварительный результат. Так, только через сутки во время проведения общей системы огневого впечатления на Востоке, артиллерия 80 бригады уничтожила:

два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО),

9К57 "Ураган" калибра 220 миллиметров,

одну боевую транспортно заряжающую машину в "Ураган",

один БТР,

бронеавтомобиль "Тигр",

два грузовика,

состав с боеприпасами (вероятно, с ракетами к "Урагану").

Кроме того, противотанковые подразделения 80 бригады, в тот же день сожгли вражеский танк и БМП. Известно, что украинцы использовали противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

Десантники напомнили, что еще в начале российского вторжения, другое подразделение ВСУ также уничтожило один комплекс РСЗО 9К57 "Ураган". Экспортная стоимость реактивной системы составляет около 10 миллионов долларов.

Актуальные потери русской армии

По данным Генштаба ВСУ , по состоянию на 15 июня, ряды "двухсотых" пополнили еще 250 российских военных. В общей сложности ВСУ ликвидировали 32 750 врагов. Кроме того, наши герои уничтожили:

1 440 танков,

3 528 боевых бронированных машин,

722 артиллерийских систем,

230 РСЗО,

97 средств ПВО,

213 самолетов,

179 вертолетов,

591 БПЛА оперативно-тактического уровня,

129 крылатых ракет,

13 кораблей /катеров,

2485 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

55 единиц специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что самые большие потери у врага – на Бахмутском, а также Северодонецком направлениях.

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