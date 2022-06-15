"Пушечный" джек-пот: на Востоке львовские десантники нанесли россиянам рекордные потери
Украинские защитники продолжают устанавливать новые рекорды в поле боя. Так, на восточном направлении артиллерия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины уничтожила с десяток вражеской техники.
Приятной новостью воины Вооруженных Сил Украины поделились в соцсетях.
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В мае 2022 года, при попытке российских оккупантов навести понтонную переправу через реку Северский Донец, подразделения артиллерии 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, получили своеобразный рекорд. За двое суток наши воины подбили 73 единицы вражеской бронетехники – танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта, плавучий и бронетранспортер стандартной комплектации.
13 июня 2022 десантники смогли улучшить свой предварительный результат. Так, только через сутки во время проведения общей системы огневого впечатления на Востоке, артиллерия 80 бригады уничтожила:
- два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО),
- 9К57 "Ураган" калибра 220 миллиметров,
- одну боевую транспортно заряжающую машину в "Ураган",
- один БТР,
- бронеавтомобиль "Тигр",
- два грузовика,
- состав с боеприпасами (вероятно, с ракетами к "Урагану").
Кроме того, противотанковые подразделения 80 бригады, в тот же день сожгли вражеский танк и БМП. Известно, что украинцы использовали противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".
Десантники напомнили, что еще в начале российского вторжения, другое подразделение ВСУ также уничтожило один комплекс РСЗО 9К57 "Ураган". Экспортная стоимость реактивной системы составляет около 10 миллионов долларов.
Актуальные потери русской армии
По данным Генштаба ВСУ , по состоянию на 15 июня, ряды "двухсотых" пополнили еще 250 российских военных. В общей сложности ВСУ ликвидировали 32 750 врагов. Кроме того, наши герои уничтожили:
- 1 440 танков,
- 3 528 боевых бронированных машин,
- 722 артиллерийских систем,
- 230 РСЗО,
- 97 средств ПВО,
- 213 самолетов,
- 179 вертолетов,
- 591 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 129 крылатых ракет,
- 13 кораблей /катеров,
- 2485 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 55 единиц специальной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что самые большие потери у врага – на Бахмутском, а также Северодонецком направлениях.