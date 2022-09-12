"Смотрящему" за Донбассом нужны виновные, – Лисянский предположил, что ждет пушилина

Главарь боевиков денис пушилин испугался и покинул Донецк. Его раньше замечали в районе Горловки. Предполагают, что он сейчас панически ищет виновных.

В частности, об этом в эфире 24 канала сказал соучредитель Центра стратегических коммуникаций Павел Лысянский. Он предположил, что сейчас ждет предводителя-труса.

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По его словам, частично пушилин как руководитель незаконного вооруженного формирования "отвечал" за уже освобожденные украинские города – Изюм и Купянск. Он должен был организовывать концерт газмановых в еще тогда временно оккупированных населенных пунктах.

Вероятно, он был "в доле" с российскими политическими деятелями, которые должны были тоже выступать на этом "действии"-агитации до проведения псевдореферендумов.

Поэтому когда пушилин услышал сообщение, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта, конечно, он бежал.

Он записал видео для того, чтобы опровергнуть свою гибель или бегство. Однако, конечно, у всех предводителей есть только один путь – в россию,

– подчеркнул Лисянский.

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Вместе с тем все они прекрасно понимают, что в случае обострения российская армия, несомненно, будет убегать. Но смогут доехать только до блокпостов, где стоят фсб. Это будет их последним остановочным пунктом, убежден специалист.

"Смотрящему" за Донбассом нужно будет найти виновных, которые будут отвечать за провал российской армии. Нужно понимать, что пушилин с 2014 среди главных в квазиреспублике. Конечно, за такую "плохую" работу его либо осудят, либо убьют. Поэтому он пытается найти выход", – добавил Лисянский.

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пушилин покинул Донецк

На фоне сообщений о том, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта, появилась информация и о том, что боевики начали скрываться. К примеру, главарь боевиков денис пушилин покинул Донецк. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

Накануне появилась информация, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта. Так что, очевидно, боевики решили спасать свою жизнь бегством.