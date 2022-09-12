Зокрема, про це в ефірі 24 каналу сказав співзасновник Центру стратегічних комунікацій Павло Лисянський. Він припустив, що зараз чекає на ватажка-боягуза.

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За його словами, частково пушилін як керівник незаконного збройного формування "відповідав" за вже звільнені українські міста – Ізюм та Куп'янськ. Він повинен був організовувати концерт газманова у ще тоді тимачасово окупованих населених пунктах.

Ймовірно, він був "в долі" з російськими політичними діячами, які мали теж виступати на цьому "дійстві"-агітаціїї до проведення псевдореферендумів.

Тому, коли пушилін почув повідомлення, що ЗСУ зайшли на територію Донецького аеропорту, звичайно, він втікав.

Він записав відео для того, щоб спростувати свою загибель чи втечу. Однак, звичайно, у всіх ватажків є лише один шлях – до росії,

– наголосив Лисянський.

Якщо пушилін не знайде винних, його можуть вбити

Разом з тим, усі вони чудово розуміють, що у разі загострення російська армія, без сумніву, тікатиме. Але зможуть доїхати лише до блокпостів, де стоять фсб. Це буде їхнім останнім пунктом зупинки, переконаний фахівець.

"Смотрящому" за Донбасом потрібні буде знайти винних, які відповідатимуть за провал російської армії. Потрібно розуміти, що пушилін з 2014 року серед головних у квазіреспубліці. Звичайно, що за таку "погану" роботу його або засудять, або вб'ють. Тому він намагається знайти вихід", – додав Лисянський.

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пушилін покинув Донецьк

На тлі повідомлень про те, що ЗСУ зайшли на територію Донецького аеропорту, з'явилася інформація і про те, що бойовики почали втікати. Наприклад, ватажок бойовиків денис пушилін покинув Донецьк. Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці.

Напередодні з'явилася інформація про те, що ЗСУ зайшли на територію Донецького аеропорту. То ж, вочевидь, бойовики вирішили рятували свої життя втечею.