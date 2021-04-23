Пушилин зовет Зеленского на переговоры: Арестович говорит, что этого никогда не будет
Позиция Украины – принципиальная: никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" быть не может. То есть о выполнении предложения Путина о встрече с лидерами боевиков и речь идти не может.
Источник:24 канал
По словам представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, глава Кремля во время своего ответа президенту Зеленскому сделал очень интересную оговорку. Об этом Арестович сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Это нереально даже в условном пространстве, – Арестович
Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже". Но Путин сегодня сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал минские соглашения,
– рассказал спикер.
Арестович пояснил, что глава Кремля сказал: "с республиками "ЛНР" и "ДНР", которые Россия никогда до этого не признавала". Эта оговорка – это фактически словесный выход из минских соглашений.
Россия все сводит к признанию "ЛНР" и "ДНР"
"Мы понимаем, в каких категориях они мыслят, на ТКГ видно, что в начале 2014 года они непрерывно проводят одну и ту же линию, которая заключается в том, что нужно признать "ЛНР" и "ДНР" так называемые, а Россия сразу становится посредником, как Франция и Германия", – рассказал Арестович.
Таким образом, Москва все вопросы – как оборонные, так и гуманитарные и экономические, сводит к признанию "ЛНР" и "ДНР". А это, подчеркнул Арестович, тупик.
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Пушилин тоже предложил Зеленскому встретиться
Сразу после ответа Путина Зеленскому о встрече на Донбассе, выступил с заявлением глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин. В эфире российского телевидения он дерзко призвал президента Украины "не прятаться в кустах второй линии обороны" во время посещения Донбасса.
Призываю вас, господин Зеленский, не лидера третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого диалога с нами. Мы вместе с главой "ЛНР" готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально поговорить о ситуации и пути мирного урегулирования,
– сказал Пушилин.
Глава террористов вроде готов и к онлайн-дебатам и к публичным встречам.
Что ответил Путин Зеленскому о встрече на Донбассе?
Путин посоветовал Зеленскому сначала встретиться с так называемыми лидерами "ДНР" и "ЛНР". Глава государства-агрессора в очередной раз уверяет, что Россия – не сторона конфликта. Упреки Путина Киеву традиционные – притеснения русского языка, вмешательства в деятельность церкви, разрушение отношений с Москвой.
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