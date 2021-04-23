Позиция Украины – принципиальная: никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" быть не может. То есть о выполнении предложения Путина о встрече с лидерами боевиков и речь идти не может.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, глава Кремля во время своего ответа президенту Зеленскому сделал очень интересную оговорку. Об этом Арестович сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Это нереально даже в условном пространстве, – Арестович

Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже". Но Путин сегодня сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал минские соглашения,

– рассказал спикер.

Арестович пояснил, что глава Кремля сказал: "с республиками "ЛНР" и "ДНР", которые Россия никогда до этого не признавала". Эта оговорка – это фактически словесный выход из минских соглашений.

Россия все сводит к признанию "ЛНР" и "ДНР"

"Мы понимаем, в каких категориях они мыслят, на ТКГ видно, что в начале 2014 года они непрерывно проводят одну и ту же линию, которая заключается в том, что нужно признать "ЛНР" и "ДНР" так называемые, а Россия сразу становится посредником, как Франция и Германия", – рассказал Арестович.

Таким образом, Москва все вопросы – как оборонные, так и гуманитарные и экономические, сводит к признанию "ЛНР" и "ДНР". А это, подчеркнул Арестович, тупик.

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Пушилин тоже предложил Зеленскому встретиться

Сразу после ответа Путина Зеленскому о встрече на Донбассе, выступил с заявлением глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин. В эфире российского телевидения он дерзко призвал президента Украины "не прятаться в кустах второй линии обороны" во время посещения Донбасса.

Призываю вас, господин Зеленский, не лидера третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого диалога с нами. Мы вместе с главой "ЛНР" готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально поговорить о ситуации и пути мирного урегулирования,

– сказал Пушилин.

Глава террористов вроде готов и к онлайн-дебатам и к публичным встречам.

Обратите внимание! Более того, Пушилин уверен, что боевикам есть чем поделиться с украинцами – в сфере образования, медицины и соцпомощи. Что именно конкретно он имел в виду – не уточнил.