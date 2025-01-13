Кроме неуверенности россиян в том, что они сами же заявляют, оккупанты заодно сами признали крайне острую нехватку квалифицированных пилотов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что разоблачили сообщения о пусках ракет "Кинжал" с Су-34

Да, само сообщение выглядит очень странно. Пропагандистский ресурс, который стал первоисточником, ссылается на табличку, на которой указано, что "в ходе войны против Украины экипаж под командованием полковника Стефанова М.А. впервые в боевых условиях применил комплекс "Кинжал" с самолета Су-34".

Аналитики обратили внимание, кому же именно посвящена публикация. Оказалось, что Максим Стефанов – это полковник "ВКС РФ" с 20-летним стажем службы в качестве пилота-испытателя, который в системе военной машины врага занимает уникальное место. Утверждается, что он занимает должность заместителя начальника одного из подразделений 929-го летно-учебного центра, размещенного на важном аэродроме "Ахтубинск".

Кроме того, должность заместителя начальника одного из подразделений 929-го летно-учебного центра в теории предполагает, что человек на этой должности должен заниматься скорее "теоретической" работой, например наработкой материалов по боевой подготовке рядовых пилотов "ВКС РФ",

– пишут аналитики.

Получается, россияне заявляют, что полковник на высокой должности вместо заниматься вопросом подготовки летного состава непосредственно выполняет боевые вылеты.

То есть вместо "пропагандистского успеха" враг показал, что у них настолько проблема с пилотами, что приходится использовать даже опытных летчиков-испытателей. А говоря о пусках ракеты "Кинжал" с Су-34М есть такое логическое противоречие – если они снова утверждают, что это событие вроде бы имело место, то почему же они не смогли его повторить?