Пусть, б**, хоть симулирует, – знаковый разговор оккупантов, просто мечтающих сбежать из Украины

В одном из перехваченных разговоров оккупантов российские военные обсуждают "неприятную ситуацию", в которой оказались в Украине. И рассуждают, как бы убежать, чтобы выжить.

Отметим, украинские специальные службы перехватывают немало разговоров российских захватчиков, которые пытаются позвонить (часто с украденных телефонов) родственникам или знакомым. Эти разговоры публикует в ютубе советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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"Лучше бы он не поехал": еще один знаковый разговор оккупантов

В очередном примере перехваченного разговора оккупантов слышим двух мужчин – по акценту и упоминанию некоторых географических названий можно предположить, что они являются жителями российского Кавказа.

И вот что они говорили:

"Положение у нас такое себе, честно скажу, неприятное. Контуженые есть, есть рядом взрывавшиеся. У кого слабый характер – расклеились уже, много таких ".

". "Кабардинцы, батальон их, снялись. Юг и Север снялись. Гарский батальон отказались. Толпой, батальоном вышли уже. Почему? Из-за такой вот х**ни, как у нас сейчас".

Или вот такой кусок диалога:

"Магу сегодня в Харьков забрали".

"Харьков?! Лучше бы он не поехал... Скажи Маге, если будет возможность, пусть, б**, хоть симулирует. Что угодно пусть делает, только чтобы с**аться оттуда".

Да – советуем сделать именно так каждому оккупанту. Ибо дальше все для них будет только хуже!

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