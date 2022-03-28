Пусть горит вся Россия, – боец ВСУ порвал и сжег свой российский паспорт

За последние несколько лет в Украину вернулось много этнических украинцев. Один из них – Александр Лузенко. Он не только вступил в ряды ВСУ, но и порвал и сжег свой российский паспорт.

Александр Лузенко 9 лет работал в службе чрезвычайных ситуаций в России. За время службы спас не одну жизнь, но сейчас он в Украине. И здесь он борется за свою Родину.

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Пожелал России гореть ярким пламенем

Он вернулся в Украину в 2017 году. И сейчас называет себя бывшим гражданином России. Мужчина не смог смириться с нападением России на его Родину, а также с тем, что оккупанты убивают взрослых и детей в его родной стране. Поэтому он вступил в ряды ВСУ и готов защищать свою землю.

Также он решил раз и навсегда отречься от связей с Россией. Для этого порвал и сжег свои паспорт и военный билет.

Я вступил в ВСУ, чтобы защищать свою Родину! И я на ваших глазах рву российский паспорт. Пусть Россия горит так же ярко, как горят ее документы,

– подчеркнул он.

Смотрите видео, как боец ​​ВСУ сжигает свой российский паспорт:

В СБУ отмечают, что в ряды ВСУ Александра Лузенко взяли после ряда тщательных проверок. Мы считаем его поступок мужественным и благодарны ему за то, что вернулся на Родину и готов защищать ее от захватчиков.

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