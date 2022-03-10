Пусть летят, мы их ждем, – представитель оперативного штаба Одесской ОВА

В Одессе ночь на 10 марта прошла спокойно. Город готов дать отпор врагу. Украинские военные уничтожают вражеские самолеты и корабли. Оккупанты к этому не были готовы.

Однако русские корабли действительно находятся возле мыса Тарханкут и озера Донузлав. Об этом в эфире 24 канала расссказал пресс-секретарь оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, Одесса готова. "Одесса обороняется. Конечно, мы готовимся к развитию разных сценариев", – добавил он.

Пусть летят, надо пополнять звездочки на нашем фюзеляже. Пусть летят, мы их ждем. Они из Крыма не очень хотят лететь в Одесский залив,

– подчеркнул Братчук.

Он подчеркнул, что морально-психологическое состояние личного состава вражеского флота низкое. Они проинформированы о том, что Вооруженные силы и жители Одесской области готовы дать отпор.

Сергей Братчук о ситуации в Одессе: смотрите видео

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