Пусть мочу пьют: крупнейшие производители пива в Чехии остановили поставки в Россию

Из-за нападения России на Украину крупнейшие производители пива в Чехии прекращают поставки напитка в Россию. Речь идет о компании Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard.

Производители, которые бойкотируют поставки, рассказывают, что таким образом хотят продемонстрировать солидарность с Украиной.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard прекращают поставки пива в Россию

Мы решили не принимать заказы на нашу продукцию из России. Это касается и Беларуси. Сейчас мы концентрируемся на гуманитарной помощи для народа Украины,

– заявил вчера представитель Prazdroj Зденек Коварж.

На прошлой неделе пивоварня присоединилась к гуманитарной помощи украинцам. Коварж обещает оказать базовую гуманитарную помощь, прислать медикаменты и, необходимые продукты. Кроме того, компания планирует предоставлять жилье беженцам.

Prazdroj экспортирует пиво в более чем 50 стран и является крупнейшим чешским экспортером. Однако, как и другие компании, не раскрывает объемов экспорта в отдельные страны.



Представители пивоварен выразили поддержку украинцам / Фото Radostné Česko

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!