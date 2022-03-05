"Пусть нас услышит весь мир": украинцы призывают мировых лидеров закрыть небо

24 февраля 2022 Россия начала циничную войну в Украине. Это всколыхнуло весь мир. Жители разных городов Украины обратились к мировым лидерам с важным призывом.

Сейчас одна из самых больших проблем для Украины – это небо, ведь враг таким образом атакует наши города.

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Украинцы обращаются к мировым лидерам

Люди из Мариуполя, Харькова и Киева обратились к мировым лидерам с единственной просьбой – закрыть небо над Украиной.

Кто может нас услышать? Защитите нас. Мы не хотим покидать свои дома. Мы хотим вернуться домой. Просим НАТО, закройте небо! Чтоб в нас не стреляли! Чтобы нас не бомбили!

– говорит женщина в ролике, держа ребенка на руках.

Это сообщение завершили следующей фразой: "Пусть нас услышит весь мир!".

Украинцы просят закрыть небо: смотреть видео

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